〈中美晶法說〉原料成本降低反映售價 今年太陽能營收估持平至略減

中美晶 (5483-TW) 今 (16) 日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，今年市場對太陽能需求持續增加，但因太陽能產業原料多晶矽成本降低，整體平均銷售單價 (ASP) 也下滑，預估全年太陽能事業的營收大致持平去年或較去年略減。

徐秀蘭表示，先前多晶矽價格飆升，不論美國、歐洲等地的案場都有遞延現象，隨著今年眾多業者的新產能大量釋出，有助多晶矽價格在未來數季逐步下降，推動全球太陽能裝置量持續成長，帶動整體產業發展。

但對中美晶而言，因多晶矽成本下滑會反映在售價上，因此即便出貨量增加，整體營收仍大致持平或低於去年；毛利率則受三因素影響，包括德國與台灣的電費高於去年，加上公司有銀行借款，隨著全球利率走升，財務成本也增加，還有匯率等不利因素，預期今年毛利率較有挑戰。

針對產能規劃，徐秀蘭強調，中美晶今年將持續投入資本支出優化產能，包括台灣與德國的生產據點，但由於太陽能是高度仰賴政策的產業，公司也會根據政策方向謹慎投資。

至於美國 IRA 政策，徐秀蘭認為，該政策的確吸引業界前往美國建立太陽能供應鏈，但對於中美晶來說，現在仍沒有實體計畫，因為去美國是一個全新的投資，還要觀察美國市場需求、銷售通路，還有能從 IRA 法案得到多少支持以及政府的態度，都需要謹慎評估。