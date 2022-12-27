東洋微脂體學名藥明年1月出貨 美國首年市占上看10%

台灣東洋 (4105-TW) 今 (27) 日召開法說，展望明年，總經理侯靜蘭表示，除了既有藥品維持穩定成長外，微脂體兩性黴素學名藥 Lipo-AB 明年 1 月開始鋪貨，預計首年美國市占率即可達到 10%，同時推升整體外銷營收成長。

東洋旗下治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥 Amphotericin B (Lipo-AB)，今年 11 月獲得美國 FDA 核可並取得藥證，為美國第二款上市的學名藥，預計明年 1 月開始鋪貨，由於已取得一定訂單，估藥品上市後首年，在美市占率將攀升至雙位數。

董事長林全提到，雖然旗下 Lipo-AB 為第二個上市的學名藥，不過近期原物料大漲，加上後續還有競爭者加入市場，對於東洋來說也是考驗；但可預期的是，Lipo-AB 有望推升整體海外營收比重，從今年的 6%，明年成長至 7-8%。

旗下 Lipo-AB 除在美國上市外，明年也會進軍韓國市場；台灣方面，東洋代理適用 65 歲以上、含佐劑的流感疫苗有望明年 3 月取證、代理新加坡商雲頂新耀的抗生素新型抗菌藥物則可望明年第二季拿到藥證，另外，獨家代理的新世代鎮靜麻醉新藥，將以自費方式上市、膽道癌藥物則預計明年取得健保價。

法人看好，東洋海內外布局邁大步，明年全年營收有望年增 5-10%，獲利則因今年認列里程碑金 8000 多萬元，明年則拚小幅成長；另外，微脂體藥物 Pegylipo 以及治療肢端肥大症的微球藥物 Octreotide，預計 202 年取得藥證，有望進一步帶動營運翻倍成長。