東洋前董座困難學名藥民事案 台北地院一審駁回

東洋 (4105-TW) 今 (10) 日表示，前董事長林榮錦針對困難學名藥無償轉給 Inopha AG 公司的背信及違反證交法案件，提出的民事損害賠償，臺北地方法院一審判決原告之訴駁回。

東洋強調，對於判決深感欣慰並表示仍會秉持誠信正直的經營理念，專心發展本業、布局國際，為維護 4 萬多名股東權益努力。

東洋表示，前董事長林榮錦涉嫌將公司困難學名藥無償轉給 Inopha AG 公司的背信及違反證交法案件，雖然在高等法院更審中，不過林榮錦再指控並對公司及相關人等提出民事損害賠償，而臺北地方法院一審於 10 日判決原告之訴駁回。

東洋指出，林榮錦任職台灣東洋董事長期間涉嫌掏空公司資產，檢察官起訴林榮錦犯罪所得超過 30 億元，一審法院依「非常規交易罪」及「特殊背信罪」判處 10 年有期徒刑，未料二審法院對證據見解迥異，改判無罪，台灣東洋聲請檢察官上訴三審，最高法院於 2021 年 12 月認為二審仍有諸多疑點未釐清、撤銷無罪判決、發回高等法院更審中。

不過林榮錦在案件更審期間，另指控台灣東洋及其相關人，對同案涉嫌違反證交法、尚在通緝中的 Denis 以不正方法取得證據，以此提告民事求償。一審法院認為，台灣東洋並無林榮錦所指控之不當行為，更未以任何方式侵害林榮錦法律權益，因而判決駁回原告之訴。對此，台灣東洋深表欣慰，感謝法院再還清白。

東洋表示，公司長期投入多項困難學名藥的發展，前董事長林榮錦於 2008 年及 2009 年間，在未呈報董事會下，逕自將相關具發展潛力的藥品與由前台灣東洋員工 Denis 私自設立的海外信箱公司 Inopha AG 簽訂權利義務不對等的授權合約，涉嫌掏空公司 30 億，整體損失更高達近 60 億。台灣東洋基於對是非公道的期待及對 4 萬名股東權益的承諾，盼藉訴訟釐清事實，建立投資人對生技產業的信心。

台灣東洋表示，公司轉型邁向國際化的經營目標相當明確，近年也導入接軌國際的營運模式，自製產品與引進新興藥品都有穩定的成長表現，未來仍會專注於健康醫療本業，與全球合作夥伴一起開拓國際市場、開創新局。