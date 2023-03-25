SVB和Signature Bank接連倒閉 美國銀行業存款一周遭提款近1000億美元

聯準會 (Fed) 周五 (24 日) 公布的數據顯示，在矽谷銀行 (SVB) 和標誌銀行 (Signature Bank) 接連倒閉，並引發新一輪全球金融動盪的那一周，美國銀行業者的存款陡降近 1000 億美元。

矽谷銀行和 Singnature Bank 分別在 3 月 10 日和 12 日倒閉，而根據 Fed 公布的數據，在 3 月 15 日為止一周內，美國銀行業存款減少 984 億美元，創近一年來最大降幅，總額僅略高於 17.5 兆美元。

其中，小型銀行存款為 5.46 兆美元，暴減 1200 億美元，跌幅是前次紀錄的兩倍，以百分比計算創下 2007 年 3 月 16 日以來單周紀錄。

然而，前 25 家大型機構增加近 670 億美元，總額達到 10.74 兆美元。

部分資金流入貨幣市場基金

大型金融機構存款流入的規模，幾乎是小型銀行存款流出的一半， 代表一些資金可能已轉移到貨幣市場基金 (money market fund, MMF) 或其他工具。

根據 Investment Company Institute 的數據，在 3 月 22 日為止一周內，超過 1170 億美元資金流入貨幣市場基金，這些地方的利率比儲蓄利率更有吸引力。

矽谷銀行不堪存款戶擠兌而崩潰，創美國金融海嘯以來最大銀行倒閉案。(圖: AFP)

報告也顯示，小型銀行該周借貸暴增 2530 億美元，達到創紀錄的 6696 億美元。前 25 家大型銀行借貸則增加 2510 億美元。

凱投宏觀分析師 Paul Ashworth 表示，這代表某些小型銀行在該周擁有超過 970 億美元現金在手，試圖針對存戶提領資金充實銀彈、預做準備。

當局強調金融體系健全

目前不清楚小型銀行存款外流的情況會否持續。金融穩定監督委員會 (FSOC) 周五舉行閉門會議，強調金融體系「依然健全且有韌性」，美國財長葉倫、Fed 主席鮑爾和十多名官員都出席這場會議。

鮑爾本周稍早試圖安撫投資人，強調銀行體系健全，Fed 有保護存戶的工具因應任何對經濟和金融體系的嚴重威脅，也準備好加以善用，並要存戶對銀行存款感到安心。

鮑爾還說，鑑於 Fed 已經採取「強力行動」支持銀行體系，過去一周以來存款流出情況已經趨於穩定。

Fed 在矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉後，為銀行業提供額外的支持。周四公布的數據顯示，銀行共從兩項新貸款機制借入超過 1600 億美元，顯示融資壓力升級。

其中，貼現窗口每日平均貸款金額為 1161 億美元，創金融海嘯以來新高，而從「銀行定期融資計畫」(BTFP) 計畫也取用 537 億美元。

緊急貸款激增，也讓 Fed 資產負債表的準備金增加 4400 億美元，扭轉去年 6 月量化緊縮 (QT) 以來的下滑走勢。