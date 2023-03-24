下一張骨牌？CDS突然飆升 德意志銀行股價早盤大跌

在周四 (23 日) 晚間其信用違約掉期 (CDS) 飆升後，德意志銀行股價周五 (24 日) 早盤大跌超過 13%，對歐洲銀行穩定性的擔憂再起，

這家德國銀行的股價連續第 3 天下跌，本月至今跌逾五分之一。周四晚上該行的 CDS 從前一天的 142 個基點躍升至 173 個基點。CDS 是一種為公司債券持有人提供違約保險的期貨。

瑞銀 (UBS-US) 在美國矽谷銀行倒閉後緊急救助瑞信 (CS-US)，引發投資人擔憂情緒蔓延，Fed 周三 (22 日) 進一步收緊貨幣政策加劇了這種擔憂情緒。

瑞士和全球監管機構和中央銀行曾希望，出面介入迫使瑞信出售給其國內競爭對手瑞銀有助於穩定市場，但投資人顯然仍不相信這筆交易足以遏制銀行業的壓力。

德意志銀行的額外一級 (AT1) 債券也遭大幅拋售。瑞士信貸的 AT1 在被收購之後全面被減記，成為本周重要新聞焦點。

德意志銀行股價周五領跌歐洲主要銀行股，其德國競爭對手德國商業銀行下跌 9%，而瑞士信貸、法國興業銀行和瑞銀集團跌幅均超過 7%。巴克萊銀行和法國巴黎銀行的跌幅均超過 6%。

德意志銀行在完成從 2019 年開始的數十億歐元重組後，連續 10 季實現盈利；該行重組重點在於降低成本和提高獲利能力。該行 2022 年淨利為 50 億歐元，合 54 億美元，較上年成長 159%。

其衡量銀行償付能力的一級資本適足率 (CET1) 指標在 2022 年底時為 13.4%，而其流動性覆蓋率為 142%，淨穩定資金比率為 119%。

金融監管機構和政府最近幾周已採取行動，以遏制個別銀行曝險問題繼續蔓延。穆迪在周三發表報告表示，它們應該「大體上取得成功」，「然而，在不確定的經濟環境和投資人信心依然脆弱的情況下，如果不對銀行業內外產生更持久且可能嚴重的影響，政策制訂者可能無法遏制當前的動盪。」

報告指出，「甚至在銀行壓力變得更明顯之前，我們就已預計 2023 年全球信貸狀況將因利率顯著上升和成長放緩而繼續走弱。」

穆迪表示，隨著各國央行繼續努力遏制通膨，金融狀況保持緊俏的時間越長，「壓力蔓延到銀行業以外，造成更大的金融和經濟損害」的風險也就越大。