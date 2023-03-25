美股重點新聞摘要2023年03月25日

SVB 和 Signature Bank 接連倒閉 美國銀行業存款一周遭提款近 1000 億美元

聯準會 (Fed) 周五 (24 日) 公布的數據顯示，在矽谷銀行 (SVB) 和標誌銀行 (Signature Bank) 接連倒閉，並引發新一輪全球金融動盪的那一周，美國銀行業者的存款陡降近 1000 億美元。閱讀全文...

美財政部：FSOC 同意美銀行系統仍然穩健且有彈性

美國財政部長葉倫週五 (24 日) 緊急召開金融穩定監督委員會 (FSOC) 會議，會後聲明指出，與會者一致同意，雖然一些銀行面臨壓力，但整體金融體系仍然健全，試圖安撫因近期銀行倒閉而感到不安的儲戶和投資人。閱讀全文...

IBM 投資打頭陣 美加計劃發展雙邊半導體廊道

美國和加拿大周五 (24 日) 表示，隨著 IBM 表示有意在加拿大擴張業務，兩國將致力於發展雙邊半導體生產廊道。閱讀全文...

Fed「鷹王」布拉德：隨銀行業壓力緩解 政策利率需要提升

美國聯準會（Fed）「鷹王」、聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周五（24 日）表示，美國第一季的經濟數據強於預期，有鑑於經濟持續強勁，他提高對今年終點利率的預測。該預測是基於銀行業壓力會緩解的假設。閱讀全文...