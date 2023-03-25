〈紐約匯市〉歐洲銀行業再掀恐慌 避險需求推升美元 但周線收黑

在德意志銀行 (Deutsche Bank) 和瑞銀 (UBS) 拖累歐洲銀行股暴跌後，對銀行業的緊張情緒揮之不去，令避險資金湧向美元，美元指數周五 (24 日) 上漲，周線收黑，英鎊、歐元在內主要貨幣走疲。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.57%，至 103.12。即使自本周稍早跌勢中反彈，DXY 周線仍收黑逾 0.5%。

德意志銀行的信用違約交換 (CDS) 周五因不明原因飆升，導致該行在德國股市的股價一度暴跌近 15%，並拖累歐洲銀行股，投資人擔憂，這起 2008 年金融危機以來最嚴重的銀行業動盪恐怕還沒獲得控制。

FXStreet.com 分析師 Joseph Trevisani 說：「多年來，每當察覺到有可能或是真的出現根深蒂固的問題時，人們就會轉向美元，我認為現在的情況就是這樣。」

儘管數據顯示英國經濟有望在第一季成長，且企業信心正在轉強，避險情緒仍拖累英鎊貶約 0.5% 至 1.2230 美元。

OCBC 外匯策略師 Christopher Wong 表示，匯市似乎暗示著避險情緒，因避險資產如黃金、日元表現出色，其他多數貨幣則走軟。

歐元跌近 0.7% 至 1.0759 美元，澳幣貶逾 0.6% 至 0.6645 美元，紐幣也跌約 0.8% 至 0.6201 美元。

不過，日元兌美元截稿前僅微升 0.08%，至 130.70 日元兌 1 美元，回吐稍早升幅。

美國 Amundi 固定收益和貨幣策略主管 Paresh Upadhyaya 表示：「令人感到疑惑的是日元僅略微走強，可以說幾乎沒有變化。我原本以為在這種環境下會看到日元走強。」

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