路透：北美固定收益組織將不會對瑞信AT1債券減記提告

路透獨家報導，知情人士透露，由美國和加拿大幾家最大型固定收益資產管理公司組成的遊說組織「The Credit Roundtable」，已經決定不會對瑞士信貸 (Credit Suisse) 採取法律行動。

在政府撮合下，瑞士銀行 (UBS) 在周日緊急收購瑞士信貸，依據瑞士監管機關 Finma 的要求，瑞信規模 160 億瑞士法郎 (175 億美元) 的額外一級資本 (AT1) 債券需全額註銷，引爆債權人怒火並給市場帶來極大衝擊，因為債券持有人認為股東應該最先承受損失。

The Credit Roundtable 一些成員原本討論針對此事提告，但該組織最後決定不採取法律行動。消息來源說，這些債券在不利事件中被減記為零的可能性，在合約中是有明文規定的。

The Credit Roundtable 不對此報導置評。該組織成立於 2007 年，宗旨為保護債券持有人，成員 43 名，包括太平洋資產管理公司 (PIMCO)、先鋒 (Vanguard)、MetLife 、加拿大退休金基金 Omers 和 Sun Life Financial。

消息來源說，個別成員仍可獨立採取法律行動。

瑞信在歐洲和英國的債權人，正針對此事尋求法律建議。但 Finma 周四再次聲明同樣的債權償付順位。歐盟和英國日前則安撫投資人，表示只有在股東價值完全蒸發後，債權人才會蒙受虧損。