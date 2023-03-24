中國外貿復甦 義烏商人倉庫漸清空 海外客戶催單

「今年的外貿是『熬過上半年，勇奔下半年』，但上半年的復甦已經超出了我們的預期，現在的訂單已經排到了 6 月份。」

雖然外界對今年中國外貿形勢仍有擔憂，但不少企業已經提前感受到超出預期的復甦動能，義烏市歐馳進出口公司總經理劉名洋就是其中之一。

據《第一財經》報導，劉名洋在周一（20 日）說，這個月有位歐洲客戶來訪，說自己做了錯誤預判，沒想到耶誕後把去年積壓的庫存都消化掉了，「所以過來求我們快速交貨，原來 45 天的現在希望 20 天就出貨」。這樣的客戶，還有一些正在來中國的路上，也讓劉名洋倉庫的庫存，從去年高峰期的幾千件，快速降到了幾百件。

同一天，在義烏商人賴國榮的倉庫裡，也是相對空曠的景象。

「去年年底的時候，我們最高峰存了 220 萬件現貨，但開年到現在，只剩下 80 多萬件現貨了。這還是生產線一直在趕工的狀態。」浙江愛度服飾公司總經理賴國榮表示，就在過去一個多月的時間裡，他們出掉 100 多萬件現貨，明顯感受到全球市場復甦。

中國海關總署在 3 月 18 日公布的數據顯示，2 月進口額達 1,970 億美元，較一年前成長 4.2%，出口下滑 1.3%，但降幅已明顯縮小。

海關總署署長俞建華在周一說，從趨勢上看，2 月以來外貿進出口明顯回穩，2 月最後一周比前一周增長超過 15%。與周邊已經公布數據的經濟體相比，中國的外貿表現不俗。

伴隨著外貿形勢好轉，此前備受關注的空櫃增多問題也有所緩解。海關最新數據顯示，2 月下旬以來，出口用櫃量持續增加。

雖然企業察覺到外貿復甦的跡象，但整體出口真正爆發或重返高速成長，仍然需要時間。

阿里國際站總裁張闊周二在年度溝通會上表示，國際站上的需求數據在今年 2 月之後開始快速回升，線上已經率先回暖，但整體出口恢復需要一個過程，畢竟企業需要消耗此前累積的庫存。從市場信心來說，非消費品的信心比消費品大，消費品裡快消品的信心比剛需大，有更高性價比和創新差異性的產品，又比一般產品更大。