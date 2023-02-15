無畏加密產業寒蟬效應 方舟伍德仍大買Coinbase

儘管加密貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 和數位資產領域面臨的監管前景不明確，「女股神」、方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood）仍持續買進該股，但其他投資者則變得較謹慎。

近期方舟投資管理公司旗下兩檔 ETF 近日大量買進 Coinbase 股票。根據周一和上周五的交易更新，方舟創新 ETF (ARKK-US) 買進價值約莫 1,350 萬美元 Coinbase 股票，方舟下一代網路 ETF (ARKW-US) 同期約支出 220 萬美元買進該股。

伍德的基金通常押注高成長公司，過去幾年其基金走勢與 Coinbase 等公司的情況大致相同，在 2020 年和 2021 年的牛市中走高，然後在 2022 年暴跌。旗艦方舟基金在過去一年跌幅超過 40%。

過去 12 個月，因比特幣價格暴跌且市場廣泛拋售，Coinbase 股價崩跌 70% 以上，如今這些基金重新看好 Coinbase 之際，Coinbase 這類股票也正在飆漲。

今年迄今 Coinbase 股價漲逾 50%，許多交易日的漲幅都超過兩位數。Coinbase 因有大量賣空，創造了類似 GameStop (GME-US) 在迷因股狂潮時期的軋空行情，但加密貨幣業務的局勢幾乎每天都在變化。

由於美國監管機構似乎越來越打擊加密貨幣，Coinbase 當前最緊迫的問題是監管不確定性。

美國證券交易委員會上周對加密貨幣交易所 Kraken 出手，打擊其加密貨幣質押服務 (即 STaaS) ，主張 Kraken 涉嫌未經註冊即發行和銷售證券，雙方就此達成和解，Kraken 同意中止向美國客戶提供 STaaS 服務，同時向 SEC 支付 3000 萬美元罰金。

Coinbase 提供類似服務，分析師本認為這是該公司努力實現多元化的關鍵，但也因此成為市場關注焦點，儘管 Coinbase 辯稱其業務與 Kraken 的業務截然不同，但分析師認為 SEC 的行動恐讓加密類股和資產出現寒蟬效應。

Piper Sandler 分析師 Richard Repetto 認為，Coinbase 可能會接受監管合規性的關鍵測試，但這並不全是壞消息。

Repetto 謹慎樂觀認為，SEC 雖然在加密貨幣監管方面似乎採取更激進的立場，但 Coinbase 應不會受到近期 SEX 對 STaaS 服務的審查而拖累。雖然監管風險可能增加，但長期監管清晰度提高後，對加密貨幣業務和 Coinbase 本身都是正面動力。

伍德可能贊同上述觀點，甚至更樂觀。