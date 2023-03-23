興登堡做空Jack Dorsey的線上支付公司Block 早盤股價崩跌近12%

做空印度首富兩個月後，興登堡調查公司（Hindenburg Research）又把獵槍瞄準推特（Twitter）聯合創始人多西（Jack Dorsey）的線上支付公司 Block。該機構周四（23 日）發布一份報告指出，Block 誇大用戶數量，低估獲客成本。

興登堡發布一份以「Block：膨脹的用戶指標和無摩擦詐欺便利化如何讓內部人員套現超過 10 億美元」為題的做空報告。

該份報告寫到：「我們為期兩年的調查得出的結論是，Block 系統性地利用它聲稱有幫助的用戶數據。Block 業務背後的「魔力」並非顛覆性的創新，而是該公司詐欺消費者和政府、規避監管、將掠奪性貸款和費用偽裝成革命性技術，並以誇大的（用戶）指標誤導投資人。」

截稿前，Block(SQ-US) 早盤下跌 11.31%，每股暫報 64.43 美元。

興登堡在報告中列出 Block 的兩大罪狀：誇大用戶數據，替犯罪行為提供便利。該機構表示，Block 嚴重誇大其真實用戶數量並低估獲客成本。前員工預估，他們審查的帳戶中有 40%-75% 是假帳號，或臥者是涉及詐欺的帳號。

至於犯罪方面，興登堡的報告指出，麻州在疫情爆發後僅 4 個月就試圖從 Cash App 帳戶中收回超過 69,000 筆失業救濟支付，多筆新冠疫情救濟金進入同一個帳戶是明顯的詐欺跡象。Cash App 合作銀行的可疑交易比例超過摩根大通和富國銀行等大型銀行，儘管後者有 4 至 5 倍的存款帳戶。

報告的結論是：「總而言之，我們認為 Block 在關鍵指標上誤導了投資者，採用掠奪性產品和合規的最壞做法，以便推動成長，並從欺詐消費者和政府的行為中獲利。」

報告還說：「我們還認為，多西已經建立了一個帝國，並積累了 50 億美元的個人財富，他自稱非常關心他正在利用的使用者結構。多西和高層管理人員已經出售了超過 10 億美元的股票，這些股票在疫情蔓延期間走高，他們已經確保自己會沒事，不管其他人的死活。」