Coinbase收SEC提告通知 盤後股價暴跌逾15%

加密貨幣交易平台 Coinbase 週三 (22 日) 表示，已收到來自美國證券交易委員會 (SEC) 的威爾斯通知 (Wells Notice)，聲明 SEC 打算建議採取執法行動，隨後，Coinbase (COIN-US) 股價盤後交易中崩跌超過 15%。

Coinbase 週三披露收到來自 SEC 威爾斯通知，這是 SEC 對在美上市公司進行民事訴訟前發出的非正式提醒。

Coinbase 在一份監管文件中表示：「根據與工作人員的討論，公司認為這些潛在的執法行動將涉及公司業務的各個方面，包括現貨市場、押注服務 Coinbase Earn、Coinbase Prime 和 Coinbase Wallet。這一潛在的民事訴訟可能會尋求禁令救濟、收回和民事處罰。」

Coinbase 指出，SEC 的調查是初步的，並表示威爾斯通知提供的有關潛在違規行為的訊息相對較少。

該公司表示，在任何法律程序解決之前，其業務將繼續照常營運。

Coinbase 週三收盤下跌 8.16% 至每股 77.14 美元，揮別連續七個交易日收紅局面，盤後受此消息拖累，其股價崩潰逾 15%。

自去年 FTX 倒閉破產以來，SEC 一直在加大對加密行業的打擊力度，加密貨幣交易所 Kraken 今年 2 月與 SEC 達了一項執法和解協議，Kraken 將關閉一個主要業務部門，並向其支付 3,000 萬美元。

SEC 週三稍早控告中國加密貨幣投資者孫宇晨及其他人士，涉嫌非法銷售加密資產，及人為哄抬加密資產價格。