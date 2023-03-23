玉晶光去年賺回近三個股本創新高 擬配發12元股息也改寫紀錄

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 對今 (2023) 年營運看法仍正向，今 (23) 日公布最新財報及股利配發決議，去年營收、獲利及股息配發同創新高，稅後純益 32.74 億元，創新高，年增 42.54%，每股賺 29.06 元，擬配息 12 元，也創新高。

玉晶光 2022 年第四季營收 57.46 億元，毛利率 43.57%，年增 1.61 個百分點，年增 7.22 個百分點，單季稅後純益 8.45 億元，季減 51.15%，年減 8.55%，單季每股純益 7.49 元。

玉晶 2022 年全年營收 192.15 億元，毛利率 39.81%，年增 4.45 個百分點，稅後純益 32.74 億元，創新高，年增 42.54%，每股 29.06 元。

玉晶光 2 月營收爲 9.27 億元，爲 9 個月單月營收低點，但創歷年同期新高，月減 31.19%，年增 10.29%。玉晶光 2023 年前 2 月累計營收爲 22.75 億元，年增 5.91%。玉晶光將力拚今年首季營收表現優於歷年同期，但全年表現仍必須視客戶需求而定。

玉晶光持續增加設備，日前通過以資本支出金額 19.65 億元，進行台灣及廈門廠設備及產能的擴充。玉晶光目前在台中及福建廈門都有設廠，公司考慮將部分 VR 產品產能移往廈門廠，產能擴充則以台中廠為主。

同為蘋果光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW) 去年全年營收 476.7 億元，毛利率 54.7%，年減 5.24 個百分點，稅後純益 226.19 億元，年增 21.14%，每股純益 169.47 元。同樣在 2022 年第四季的獲利也呈現季減 5 成。

大立光 2022 年第四季營收 143.9 億元，毛率 55.85%，季增 2.1 個百分點，與上年同期持平，稅後純益 40.18 億元，爲 6 季以來新低，季減 50.66%，年減 21.77%，單季每股純益 30.1 元。

大立光 2023 年累計前 2 月營收 58.22 億元，年減 8.7%。