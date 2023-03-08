盤中速報 - 艾訊(3088)股價大漲至78.7元，漲幅達7.07%

艾訊(3088-TW)08日11:31股價上漲5.2元，報78.7元，漲幅7.07%，成交2,471張。

艾訊(3088-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為設計服務產品。智能平台暨解決方案產品。其他。

近5日股價上漲7.3%，櫃買指數上漲2.56%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,059 張
  • 外資買賣超：+1,641 張
  • 投信買賣超：+360 張
  • 自營商買賣超：+58 張
  • 融資增減：-144 張
  • 融券增減：-10 張

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