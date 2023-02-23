盤中速報 - 艾訊(3088)急拉2.06%報69.2元，成交1,373張

艾訊(3088-TW)近5分K漲速2.06%，23日10:03報69.2元，成交1,373張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
艾訊(3088-TW)近5日股價上漲10.97%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.62%。櫃買指數上漲2.13%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,053 張
- 外資買賣超：+769 張
- 投信買賣超：+100 張
- 自營商買賣超：+184 張
- 融資增減：+726 張
- 融券增減：+13 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
3027
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