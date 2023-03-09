盤中速報 - 艾訊(3088)急跌-2.08%報75.6元，成交1,828張

艾訊(3088-TW)近5分K跌速2.08%，09日10:42報75.6元，成交1,828張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
艾訊(3088-TW)近5日股價上漲8.26%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.02%。櫃買指數上漲2.34%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,090 張
- 外資買賣超：+1,669 張
- 投信買賣超：+355 張
- 自營商買賣超：+66 張
- 融資增減：-346 張
- 融券增減：+24 張
最新相關新聞
艾訊(3088-TW)近5分K跌速2.08%，09日10:42報75.6元，成交1,828張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
艾訊(3088-TW)近5日股價上漲8.26%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.02%。櫃買指數上漲2.34%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.63%
$12,063
原投組報酬率
+13.90%
$11,390
投組標的成分
40%
3289
20%
4977
20%
2413
10%
4931
10%