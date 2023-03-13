盤中速報 - 艾訊(3088)急跌-2.91%報73.7元，成交707張

艾訊(3088-TW)近5分K跌速2.91%，13日09:13報73.7元，成交707張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
艾訊(3088-TW)近5日股價上漲5.73%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.2%。櫃買指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,073 張
- 外資買賣超：+1,548 張
- 投信買賣超：+505 張
- 自營商買賣超：+20 張
- 融資增減：-156 張
- 融券增減：+9 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.50%
$13,050
原投組報酬率
+22.06%
$12,206
投組標的成分
40%
2457
20%
5258
20%
2727
10%
2413
10%