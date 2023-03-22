康和證勇奪玉山獎五大肯定 邱榮澄拿傑出企業領導人首獎 獲總統召見

康和證券 (6016-TW) 近年在經營策略、公司治理、金融創新等大受用戶和投資人肯定，並榮獲第十九屆國家品牌玉山獎「傑出企業」、「傑出企業領導人」、「最佳產品」、「最佳人氣品牌」、「傑出企業領導人全國首獎」等五大獎，其中，傑出企業領導人全國首獎得獎人康和證券總經理邱榮澄，受邀至總統府覲見總統蔡英文。

康和證董事長鄭大宇表示，今年初康和證甫獲卓越證券最佳智能理財獎，並獲國家品牌玉山獎多項獎項肯定，均是致力金融科技創新與推動 ESG 的豐碩成果。

在 AI 智能的投資趨勢下，鄭大宇強調，康和證將持續秉持「專業不失年輕，創新不忘安心」的品牌理念，朝普惠金融與財富管理中心雙目標邁進。

邱榮澄也表示，獲頒全國首獎最高殊榮，主要是鄭大宇成功帶領各團隊，積極支持推動「交易多元化」和「服務數位化」，以客戶需求導向與體驗為首要出發點，打造新型社群平台體驗，尤其強調 AI 智能，推出個人化理財平台，並改造各營業據點營業廳，提供客戶獨立專屬理財空間，成功導入財富管理中心新企業形象。

康和證新世代理財平台「好康 fun 心投」，是專為鼓勵年輕小資族理財的一站式新平台，無須下載 APP，手機、平板和電腦等載具皆可使用，新增「768 智能選股」系統，應用 AI 大數據分析設計的 7 大選股面向和 68 類選股功能，限期免費提供選股服務讓投資人輕鬆聰明選股。

除優化各交易平台外，康和證已分別有「交易分派裝置及方法」、「重大訊息風險預警機制系統」、「風險控管裝置及方法」等三項金融發明專利，足證康和證金融科技創新競爭力。

展望未來，康和證持續落實公司治理、善盡企業社會責任，也重視金融專業的影響力，從公平待客、普惠金融到提升 ESG 責任投資等，一步步朝向推動綠色金融、友善環境、社會責任、盡職治理的永續經營目標。