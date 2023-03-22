讓獲利更上一層樓 兆豐金4面向強化營運動能

兆豐金 (2886-TW) 董事長張兆順表示，今年業務推展將從 4 大面向著手，包括強化整合行銷、動態調整資產配置、強化防弊機制，同時也將續推 ESG 永續金融，帶領今 (2023) 年獲利更上一層樓。

兆豐金日前舉行行務會議，董事長張兆順致詞時指出，兆豐金去 (2022) 年稅後純益 241.85 億元，創下公股排名第一，在全體銀行中則排名第三；今年前 2 月獲利也高居全體銀行之冠。

展望今年，張兆順提醒經理人，在鞏固固有業務強項之際，也別忘加強整合行銷，以促進業務轉型；其次在金融環境詭譎變遷下，也要強化業務創新能力，動態調整資產配置，提高資金運用效益。

此外，銀行應持續優化內部管理機制，發揮三道防線功能，落實法令遵循，及時發現風險，強化事前防弊機制，以奠定穩健發展的基石；同時也要順應世界潮流，深化推動 ESG，發展永續金融，目標成為金融業永續典範。

兆豐金總經理胡光華則說，去年對金融業而言，是個充滿危機、轉機的一年，雖然有俄烏戰爭等地緣政治緊張情勢，但是全球升息、防疫放寬與供應鏈重組使台灣成為關鍵角色，也提供銀行業務獲利的機會。

胡光華指出，兆豐銀去年除各項業務量有所成長，存放利差、票債券利率與財務 SWAP 操作上也都受惠，使盈餘有亮麗表現，未來全行應朝「調結構、拉利差、增手收、擴行銷、顧品質、強數位」的方向前進。