第一金證券前2月獲利居官股券商第一 董座立長期願景

第一金證券過去兩年透過組織調整，去 (2022) 年每股純益 (EPS) 達 0.66 元，同業排名從第 19 名躍進至第 12 名，而今年前 2 月獲利則拿下官股券商第一，第一金證券董事長陳致全表示，隨著強化資訊軟硬體設備等基礎建設有成，期許今年經紀、承銷等業務都能有長足成長，長期以打造成國內金融證券首選服務品牌為目標。

第一金證券隨著組織運作和業務拓展已逐漸轉骨且初具成效，展望未來，陳致全指出，將持續進行數位轉型和業務擴展。

第一金證券今年前 2 月受惠台股強勁反彈，稅後純益 2.65 億元，年增達 324%，EPS 0.43 元，在整體全商中排名第 5，也是官股券商第一。

第一金證券進一步說明，首創券商編制數位發展事業群，以統籌全公司數位業務發展，並設置投資長以精進公司整體自營操作績效。

而為提供客戶最佳電子交易服務，第一金證券已推出大戶交易、高頻交易等系統，並新增美股即時報價功能，並與第一銀行 iLEO 數位帳戶開通銀行證券全新帳戶機制，透過集團間的數位引流提供客戶更安全、快速和便利的交易。

對於重點的資安防護，第一金證券表示，公司雖列為證交所第三級券商，但率先同級券商設置資安長並，資安等級已達證交所要求資本額 100 億以上的二級券商標準。

第一金證券總經理李美芳提到，這兩年來營運績效逐漸顯見，後續通路事業將加速數位發展、優化電子交易平台，並提供客製化服務開拓法人客戶、推動普惠金融推廣定期定額業務，藉此擴大經紀業務市占率，此外，複委託業務則規畫更豐富多元的商品及市場，以滿足不同客群的需求。

而權證業務已建立市場品牌，未來仍將考量差異化和顧客偏好，打造市場區隔性，同時強化造市系統穩定性及避險模式優化，提升獲利穩健性。

第一金證券承銷部去年主辦樂迦再生、星宇航空、漢達生技等市場注目案件，未來將持續耕耘。