CDP去年SER指標出爐 台達電連3年奪供應鏈議合領導者

台達電 (2308-TW) 今 (22) 日表示，CDP 日前公布 2022 年度供應鏈議合評價 (SER)，台達電三項關鍵評分項目均得到「A」級最高級別「供應鏈議合領導者 」，已連續第 3 年獲評 CDP 供應鏈議合領導者的獎項。

台達電表示，此次獲得「整體 CDP 氣候變遷成績」、「供應鏈議合」與「溫室氣體範疇 3 排放」A 級最高級別，也是繼去年底榮獲 CDP 氣候變遷與水安全管理雙「A」領導級企業之後，在氣候議題上的努力與行動成果再受指標性評比肯定。

台達電永續長周志宏表示，公司長期關注氣候變遷與全球暖化議題，積極接軌國際永續倡議，並致力於在日常營運中推動節能減碳與低碳創新。

周志宏表示，2021 年台達電超前達成自主設定的科學減碳目標 (SBT)，全球據點使用再生電力比率也達 55%，預計 2030 年達成 RE100 及碳中和，並訂定 2050 年全球據點達成淨零排放的長期策略與目標。

台達電也推動供應鏈永續合作計畫，協助長期合作供應商進行節能診斷及改善工程規劃，過程中媒合台達節能產品與解決方案，推動供應鏈持續改善進步。

台達電的技術經驗也協助某半導體製造業廠商進行節能改善，整體投入約 180 萬美元，年節電量約達 1400 萬度，相當於一年節省約 115 萬美元。