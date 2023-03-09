台達電前2月營收586.8億元 年增13%

台達電 (2308-TW) 今 (9) 日公布 2 月營收 291.17 億元，月減 1.1%、年增 13.7%，累積前兩個月營收 586.8 億元，年增 13%，營收分布中，電源及零組件占比 59%，基礎設施 26%、自動化 15%。

展望今年，台達電認為，第一季營運將穩定成長，第二季狀況目前較不明朗，看好雲端、電動車、自動化等非消費性端業務發展，預計今年仍將維持成長。

台達電電動車業務持續成長，公司指出，現在許多訂單已到手，隨著料況明顯改善，預計今年成長幅度將比去年還快，也會持續獲利。