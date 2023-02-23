〈台達電法說〉三動能帶動 今年將持續成長

台達電 (2308-TW) 今 (23) 日召開法說會，展望今年，執行長鄭平表示，第一季將穩定成長，第二季狀況目前較不明朗，看好雲端、電動車、自動化等非消費性端業務發展，預計今年仍將維持成長。

海英俊表示，對雲端、電動車動能樂觀看待，汽車受惠缺料緩解，可望帶動今年出貨成長，而資料中心隨著 AI 趨勢興起，因此仍將保持成長，相對消費端手機、電腦就維持疲軟。

獲利方面，鄭平認為，第四季毛利受產品組合，以及庫存、保險等一次性提列，使毛利率表現下挫，至於今年，由於今年電動車成長幅度快，將會影響毛利表現，但仍目標毛利率能維持在穩定狀況。

台達電三大業務中，電源與零組件去年營收比重 59%，在電源銷售帶動下營收較去年同期成長 25%，電動車獲利改善也助攻該事業群獲利年增 50% 至 321.5 億元；自動化業務比重 14%，受惠樓宇自動化需求帶動，營收年增 19%，獲利 31.39 億元，年減 52%；基礎設施比重 27%，營收年增 26%、獲利 61.46 億元，年增 24%。

鄭平表示，自動化主要包含樓宇自動化 (BA) 與工業自動化 (IA)，而去年第四季主要來自於 BA 業務，不過 BA 仍為 ODM 業務，因此毛利水準較低，進而拖累毛利率表現。

鄭平認為，BA 今年仍將成長，而 IA 市場目前中國復甦狀況不明顯，預計 IA 今年仍偏保守，但仍優於去年，整體獲利狀況仍有望改善，長期來看，由於人工缺乏以及製程精度要求，預期工業自動化成長方向仍不變，僅是短期景氣波動。