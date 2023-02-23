〈台達電法說〉各廠搶充電樁商機 海英俊：潮水退了就知道誰有穿衣服

隨著電動車普及也催生出充電裝基建需求，目前美國、中國紛紛推出政策帶動充電樁建設，除了台達電 (2308-TW) 以外，許多業內、業外廠商紛紛搶進，台達電董事長海英俊認為，充電樁看似簡單卻很複雜，預期幾年市場洗禮後，便會知道哪些業者有真材實料。

海英俊認為，確實新生意剛開始、快速成長，一定會出現很多競爭者、業者，不過可預見的是，「直到潮水退了，就會知道誰有沒有穿衣服」，經過兩三年的發展，勢必會有些廠商退出市場。

海英俊表示，充電樁看似容易，讓人以為具備一定技術便能切入，不過，實際上充電樁安全是最大關鍵，尤其是快充這類設備，潛在危險非常高，設備安全門檻相對也高。

另外，充電樁最終也要連上電網，充電樁對於電網仍有負載等顧慮，現在許多社區、住宅還是反對建置充電樁，且還要考量到收費、等許多面向，因此，實際上是非常複雜。

海英俊表示，台達電要做的不是只有充電樁，而是「智慧電網」，充電樁只是其中一個環節，其他還包含儲能，以及系統、監控平台，來調配這些電力設備使用，讓電網更穩定。

海英俊表示，台達電充電樁已耕耘多年，去年拿下 EVgo 等訂單、已開始有好成績，營收也有幾十億元挹注，目前美國法案正在推動充電樁需求，帶動當地充電樁建置，預計今年充電樁營運成長可期。