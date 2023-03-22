連三季穩領7%！高股息黑馬00713 四天填息

高股息 ETF 最強黑馬元大台灣高息低波 (00713-TW) ，17 日除息年化 7% 後，僅花 4 個交易日即於 22 日開盤填息，創 2022 年 9 月改季配息後最快紀錄，連續三季配息水準在年化 7% 以上，且季季填息，投資人股息穩穩入袋。

今年以來金融股股息大幅縮水，不少存股族大嘆股息、股價雙殺，而高股息 ETF 卻一片向好，持股達 30 至 50 檔分散個股營運及產業風險，加上定期汰弱留強成分股機制，讓投資組合持續符合高股息特色，不僅季季配息，配息率甚至上衝 7% 以上。

本次飛速填息的 00713，過去三季配息率分別為年化 7.3%、7.5%、7.0%，且分花 109、41 及 4 個交易日即填息，投資人穩穩領息，股息價差雙贏。同時低波動特性亦加持股價表現，在台股多頭年如 2020、2021 年，奪下高股息 ETF 績效冠軍；而 2022 年台股大跌 2 成多，00713 含息報酬僅下跌 7.7%。

存股專家指出，觀察 00713 具有價值選股因子，每半年調整成分股，自 2022 下半年起已逐步降低金融股比重，目前金融股權重低於 4%，改為增持低基期的高殖利率電子股。以目前持股來看，推動本次快速填息的主要助力包括緯創、宏碁、英業達、崇越、南茂等，相關產業在伺服器、AI、綠電轉型與記憶體市場落底復甦預期等議題帶動下，股價正向表現。

憑藉季配 7% 及優異績效，00713 近期市場詢問度急速上升。規模從 90 億飆升成長至 248 億，投資人數從 3 萬人翻倍至 10.9 萬人，儼然已是高股息 ETF 最強黑馬。

存股專家並分析，目前市面上有多檔高股息 ETF 供選擇，00713 能脫穎而出的原因在於，透過精密的選股邏輯取得超越大盤近 3% 的配息率，且低波動特性能抵禦景氣波動，在股價表現也是前段班，相對其他高波動標的更有助長期投資，達到穩健取息目標，適合作為存股領息主要配置。

00713 連三季配息 7% 季季填息

2022 年第 3 季 2022 年第 4 季 2023 年第 1 季 年化配息率 7.3% 7.5% 7.0% 填息交易日數 109 天 41 天 4 天

資料來源：CMoney，統計至 2023/3/22。