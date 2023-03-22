宏碁Chromebook報捷 2月位居美國市場第一

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (22) 日表示，根據最新市調資料 NPD US Retail 指出，宏碁 Chromebook 持續交出亮眼成績，2 月在美國以市占率 32% 成為當地市場冠軍，累計今年前 2 月也拿下 28% 市占成績，顯現宏碁 Chromebook 深耕當地市場的成果。

宏碁表示，旗下 Chromebook 具備完善的產品線，能滿足消費者在日常生活、校園學習或商用的使用需求，隨著科技教育已逐漸融入校園課程中，宏碁今年全新發表的 Acer Chromebook Vero 教育筆電系列，除卓越性能、絕佳耐用性及創新功能，也為宏碁旗下環保系列展品，提供學生及教師多一種環境保護的選擇。

另一方面，宏碁除本業力求穩健外，旗下多元事業引擎也持續發酵，積極耕耘微型交通產品線的 Acer Gadget 倚天酷碁 (2432-TW) 也參與 2023 年台北國際自行車展，展示包含 Acer ebii 電動輔助自行車、電動滑板車、環保騎行配件等新品，其中，甫發表的 Acer ebii 電動輔助自行車也在今日一日限定快閃展出。

倚天酷碁總經理鍾逸鈞表示，倚天酷碁瞄準國際環保永續趨勢、全球智慧移動市場需求，自 Xplova 智慧騎乘運動生活為出發，打造首波微型交通產品線，與母公司宏碁集團共同研發設計的 Acer ebii 電動輔助自行車則是搶進 e-bike 市場的代表作，另外也開發永續創新產品，如結合騎乘健身及環保理念的 eKinekt 酷騎桌

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