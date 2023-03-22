〈焦點股〉搶搭AI伺服器熱潮 3檔散熱股直奔漲停

近期 PC、電視剛性需求出現回溫，加上 AI 伺服器題材加持，散熱族群今 (22) 日躍居盤面多頭指標之一，散熱雙雄雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 強勢大漲逾半根停板，力致 (3483-TW)、尼得科超眾 (6230-TW)、泰碩 (3338-TW) 三檔更噴出漲停，散熱股匯集人氣。

力致今天股價直奔漲停，達 68.8 元，創下去年 6 月以來新高，盤中近 3500 張委買高掛；尼得科超眾同步亮燈漲停，達 143 元，為去年 12 月以來新高；泰碩也衝上漲停價 41.4 元，創去年 8 月以來新高。

雙鴻近日獲外資連 4 買，股價連日走揚，今天再度吸引買盤進駐，大漲超過 8%，最高來到 193.5 元，創逾 9 個月新高。奇鋐近 2 個交易日也獲外資大買逾 5700 張，今天股價強勢攻高，漲逾 7%，最高來到 135.5 元，改寫新天價。

雙鴻去年受惠產品組合優化，稅後純益達 12.63 億元，創新高，年增 11.55%，每股純益達 14.68 元。雙鴻 2 月營收 9.89 億元，登同期新高，月增 7.1%、年增 2.42%，隨著電競 VGA 的 NVIDIA GeForce RTX 4070 開始陸續出貨，加上筆電拉貨動能恢復，3 月營收有望續揚，下半年在伺服器放量出貨下，全年維持逐季成長態勢。

奇鋐去年無懼電子業景氣低迷，同樣繳出亮眼成績，稅後純益達 41.62 億元，創新高，獲利首度突破一股本，每股純益達 11.78 元。

雖然第 1 季為散熱廠傳統淡季，消費性電子需求仍保守，但客戶庫存調整大致告一段落，PC、電視剛性需求可望穩健回溫，加上人工智慧近來掀起熱議，跨國企業競逐發展相關應用，將推升伺服器等硬體需求，法人樂觀看待散熱廠今年出貨表現。