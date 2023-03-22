【產業概觀】101怎麼蓋的？鋼鐵扮演重要角色；鋼鐵產業鏈分享

台灣每年夏天都會受到颱風影響，加上地震頻繁，抗風耐震，是當年台北 101 建造時面臨的兩大挑戰，當中鋼鐵扮演關鍵角色。

舉例而言，台北 101 打地基的工程進行了 15 個月，挖出 70 萬噸的土，基樁由 382 根鋼筋混凝土樁構成。中心的巨柱為雙管結構，內管內灌入混凝土，巨柱焊接花了約 2 年的時間完成。

台北 101 所使用的鋼至少有 5 種，依照不同部位所設計，特別調製的混凝土，比一般混凝土強度強 60%，而為了增加大樓彈性來避免強震破壞，因此中心是由一個外圍 8 根的鋼筋巨柱所組成，但也因具彈性可能因微風就導致大樓搖晃，因此多了阻尼器的設計來抵銷搖晃。

鋼鐵工藝使得 101 具備彈性可以因應強震，而阻尼球的設計則是為了因解決高空強風與颱風吹佛造成的搖晃。

隨著碳中和議題再起，鋼鐵工業勢必也持續受到重視，今天主要和大家分享鋼鐵產業鏈概況。

一、鋼鐵產業簡介

鋼鐵為工業之母，冶煉鋼鐵的能力代表該國在工業方面的潛力，2022 年世界鋼鐵協會發表「世界鋼鐵統計資料 2022」報告指出，當前全球第一大鋼鐵生產國是中國，粗鋼產量佔全球總量 52.9%，鋼鐵消費量佔全球 51.9%，同時中國也是全球主要鋼鐵出口國。

而台灣粗鋼產量雖未能排名全球前十，但工業實力仍具一定水平。

鋼鐵依材質分為碳鋼、不鏽鋼、合金鋼。而碳鋼製造主要是以媒、鐵礦砂、廢鋼等原料，以高爐或電爐冶煉成大鋼胚、小鋼胚、扁鋼胚、鋼錠等。因此看鋼鐵股就必須關注煤、鐵礦砂、廢鋼、電價這些可能影響鋼鐵成本的價格走勢。

接著，一起來認識鋼鐵的上中下游吧！

二、鋼鐵產業鏈、製造簡介

鋼鐵上游

鋼鐵業的上游原料有鋼胚與不銹鋼胚，其需要透過煉鋼的程序來製造。

煉鋼方式可以分為高爐煉鋼與電爐煉鋼，高爐煉鋼的主要原料為鐵礦砂與焦煤 (又稱冶金媒)，98% 的鐵礦砂用於鋼鐵原料，鋼鐵廠將鐵礦砂、焦煤及石灰石等原料，經過高爐生產出粗鋼，粗鋼再依不同使用方式製造出各式鋼材。

台灣在原物料與能源自給率不足，不論是電爐煉鋼、高爐煉鋼所需的上游原料皆仰賴進口，全球鐵礦砂資源大部份集中在三大礦業力拓、必何必拓和淡水河谷，且三大礦業由美國資本所控制，其壟斷全球的鐵礦砂資源。在自給率不足的前提下，故國內中、下游業者發展相對受限。

不鏽鋼屬於鋼品產業的特殊鋼材，不鏽鋼係指鉻含量超過 12% 的鐵合金，除了鉻之外，還可以加入鎳、鉬等不同合金產生不同的不鏽鋼，也因參雜這些元素，才能具備抗氧化、抗鏽蝕、不銹的的特性。

不鏽鋼也是當前世界上應用最為廣泛、性價比最高的鋼材表面處理方式，可應用在廚具、汽車、建材、醫療、消費性電子等。

影響不鏽鋼成本的除了簡介提及的鋼鐵成本外，最關鍵的影響因素就是額外添加的這些合金價格，不鏽鋼與碳鋼的成本可達 5~10 倍，關鍵就在於貴金屬價格的波動，過去鎳價飆升，也因而帶動不鏽鋼個股有著一波不俗的漲勢原因正是因此。

鋼鐵中游

將上游原料加工製成下游能使用的材料，碳鋼產品有冷熱軋鋼板捲、鋼筋、線材盤元、棒鋼盤元；不銹鋼類則有冷熱軋不銹鋼板捲、不銹鋼棒線、不銹鋼型鋼，以及其後段之裁剪加工與製管業。



而一般鋼胚為原料，經軋延後製成盤元，再加工後可生產螺絲、螺帽、鋼線等下游產品；

不鏽鋼類方面，扁鋼胚經加熱後，經粗軋機及精軋機軋延，並噴水冷卻，即成熱軋鋼捲，其用途為冷軋鋼捲的原料，亦可供製鋼管、貨櫃、容器等製管產品；熱軋鋼捲經酸洗、軋延、退火、精整後即成冷軋鋼捲，主要市場為製管、自行車及零件、汽機車及零件、鍍面產品等。

鋼鐵下游

鋼鐵在下游應用產品包羅萬象，包括各類金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜及工業設施及建築工程上所需之各種鋼材。

台灣鋼鐵業的隱形冠軍，即是扣件業，扣件有「工業之米」美稱，主要就在於所有的製造業幾乎都需要扣件的存在。

(推薦延伸閱讀：鋼鐵產業鏈分享)

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