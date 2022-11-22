〈雙鴻法說〉液冷散熱明年迎元年 拚拿4成市占

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 董事長林育申今 (22) 日表示，今年許多客戶開始測試液冷散熱，加上液冷散熱有助企業達到碳中和，明年將會是液冷散熱元年，雙鴻已具有領先地位，未來有望拿下 3-4 成市占。

林育申指出，今年以來有很多黑天鵝，不過產業新技術仍持續往前推進，散熱需求越來越高，從熱管、VC、3D VC、液冷等，目前資料中心散熱解決方案主要是浸沒式水冷散熱及 Open Loop Rack(開放迴路式機櫃液冷)，不過浸沒式水冷散熱面臨解熱瓦數不高等問題，因此公司近年積極發展 Open Loop Rack 的液冷散熱。

據統計，2021 年資料中心散熱產值約 21 億美元，2022-2028 年複合成長率高達 28%，整體散熱單價也呈現倍數跳升。

林育申提到，液冷散熱製程很複雜，涵蓋水量、流速等，不過公司投入研發時間早，已經具有領先地位，目前開發的液冷散熱陸續送樣給客戶進行測試，預期明年會開始導入，最快 2024 年有明顯的營收貢獻。

雙鴻因應客戶分散供應鏈與產能，將擴大泰國廠投資，預計未來 2-3 年會再增加 3000 萬元資本支出。

林育申表示，泰國廠已經開始獲利，目前主要生產伺服器與車用產品，除非客戶要求要把產能外移中國，不然東南亞基礎建設尚不完整，整體生產成本仍比中國高。