提前抗旱 竹苗中轉水情提醒綠燈、高雄月底減量供水

旱災中央災害應變中心今 (22) 日召開第 2 次工作會報，指揮官經濟部長王美花表示，現在是抗旱關鍵時期，即使氣象預報將有春雨發生，但為因應後續降雨不確定性，研商決定新竹、苗栗、台中地區 (含北彰化) 轉為水情提醒綠燈，並提前防旱擴大節水，高雄地區則因高屏溪川流量變化大，故轉為減量供水橙燈。

經濟部水利署表示，3 月 22 日起，新竹、苗栗、台中 (含北彰化) 地區轉為水情提醒綠燈；3 月 30 日起，高雄地區則將由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，其他各地區水情燈號則暫時維持現況不變。

根據氣象局統計，南部地區從去年 6 月至今降雨量甚至比百年大旱同期降雨量更少，隨著時序進入春季，氣象預報有不確定性，春雨雖有訊號，但為提醒國人節約用水，需要再提前因應擴大節水措施，故竹、苗、中地區將調整水情提醒綠燈，且在不影響民眾生活用水原則下，實施精準節水措施，夜間離峰時段 11 時至隔日早上 5 時實施減壓供水。

另外，水利署說，也將由國科會、工業局及相關縣市政府加強輔導園區廠商以總量管制節水 5% 為目標，至於高雄地區則因高屏溪川流量變化大，故轉為減量供水橙燈。

王美花強調，因應未來降雨不確定性，除已備妥抗旱井、伏流水等抗旱水源外，已再進一步提升南部及新竹抗旱韌性，如移動式 RO 淨水設備、建築工地地下水可供淨化使用及緊急移動式海淡機組等，施作進度超前，在枯水期中後段，呼籲全國民眾與政府共同全力省下每一滴水資源。