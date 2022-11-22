〈雙鴻法說〉伺服器、VGA顯卡助攻 明年營收年增15%

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 今 (22) 日召開法說，展望明年，董事長林育申表示，伺服器出貨動能延續、VGA 顯卡新品上市，整體散熱產品量價齊揚，明年營收、毛利率都將比今年成長，法人估，明年全年營收有望年增 15%。

伺服器方面，林育申指出，今年業績成長 4 成，預期英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 推出新平台後，明年有望開始出現換機潮，估明年全年業績成長 30-40%。

NB/DT 受到通膨影響，今年業績衰退，林育申坦言，今年消費型筆電很慘、商業型筆電呈現旺季不旺，不過第四季庫存去化告一段落，訂單開始回籠，預期明年整體出貨量與今年持平，但在單價提升下，業績仍有個位數成長。

VGA 方面，林育申說，今年客戶都在消庫存，第二、三季連續兩季都沒有拉貨，所幸 RTX 4090、RTX 4080 顯卡上市後供不應求，RTX 4070 Ti 也有可能在明年 1 月推出，整體出貨量有旺延續到未來兩季，明年業績最高成長 10%。

至於手機部分，林育申指出，受到華為影響被迫停掉高階手機，因此逐步淡出智慧型手機業務，目前只專攻高階手機，同時把手機產線轉移生產其他 VC 產品。

展望明年，雙鴻預估主要成長動能來自伺服器，營收占比將提升至 30%；NB/DT 則會降至 38%、VGA/Gaming 占 26%、智慧型手機占 3%；明年全年營收年增雙位數、毛利率將優於今年。