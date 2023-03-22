〈台股盤前〉內資買盤力挺 指數高檔震盪整理

美股周一收漲，台股昨 (21) 日由電金權值股領軍開高，終場上漲 93.48 點，收在 15513.45 點，收復 10 日線。法人指出，近期美股跌、台股抗跌，美股反彈、台股跟著漲，在內資、中實戶加持下，處年線之上高檔震盪整理。

美國財政部長葉倫呼籲對美國小型銀行存戶提供更多支持後，市場情緒出現顯著改善，恐慌指數 VIX 暴跌，美股周二 (21 日) 延續前一日漲勢，道瓊指數大漲超過 300 點，那斯達克指數勁揚超過 1.5%，與台股連動性最高的費城半導體指數則是小漲 0.07%。

市場消息方面，瑞士信貸一級資本債券 (AT1) 共 160 億瑞郎、約近新台幣 5300 億元變成壁紙，台灣財富管理客戶成受災戶。金管會昨日公布，初步調查共有五家銀行財富管理客戶有投資瑞士信貸 AT1 債券、共 16 億元。

顯示器供應鏈顧問公司 (DSCC) 最新報告指出，iPhone 14 系列至今年 4 月的面板訂單較前一代機種 iPhone 13 同期下滑 39%，凸顯 iPhone 14 出貨動能轉弱，淡季效應比往年更明顯，外界預期，鴻海、和碩、大立光、玉晶光等供應鏈跟著度小月。

法人指出，近期美股跌、台股抗跌，美股反彈、台股跟著漲，凸顯台股在內資、中實戶的加持下，形成年線之上的高檔震盪整理結構，指數能否持穩最大關鍵還是權王台積電，若能守穩季線與 500 元大關之上，將有利穩定軍心。

