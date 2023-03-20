FDIC將分拆矽谷銀行 尋求個別拍賣其私人銀行部門

在上周未能為這家倒閉的銀行找到買家後，聯邦存款保險公司 (FDIC) 周一 (20 日) 決定分拆矽谷銀行 (SVB)，並為其傳統存款部門和私人銀行分別舉行單獨拍賣。

它將在 3 月 22 日之前對矽谷私人銀行進行招標，在 3 月 24 日之前對過渡銀行進行招標。被列在 SVB 零售業務中的私人銀行部門主要客戶都是高淨值身價的個人。

監管機構表示，將允許銀行和非銀行金融公司對資產組合進行投標。

消息人士上周透露，FDIC 計畫重新啟動 SVB 的出售流程，監管機構尋求可能分拆這家倒閉的銀行。

貸款機構 SVB Financial Group 的母公司已於上周五 (17 日) 根據第 11 章破產保護申請重組，並在提振投資者信心的措施失敗後為其資產尋找買家。

FDIC 為存款提供保險並管理接管，它已通知各家銀行考慮在 SVB 和 Signature Bank 的拍賣中出價，它認為兩家銀行可能保留一些隱性資產。

《路透》周日報導，部分美國地區性銀行為籌集資金和緩解對其體質擔憂而做出的努力，正與潛在買家和投資人對其資產即將遭受損失的擔憂相抵觸。

矽谷銀行以 18 億美元的損失向高盛出售美國國債和抵押貸款支持證券的投資組合，然後試圖籌資 22.5 億美元來填補這個漏洞失敗，顯示該行遭到擠兌都是由資產負債表問題引發的。