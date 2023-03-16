不懼動盪 歐洲央行一如預期升息50基點 強調銀行業具靭性

即使近期出現銀行業動盪，歐洲央行周四 (16 日) 仍一如預期升息 50 基點 ，央行表示，預期通膨可能在長時間維持過高的水準。

歐洲央行宣布，將存款利率上調 50 個基點至 3.00%，將主要再融資利率上調 50 個基點至 3.50%。

消息發布後，德國 DAX30 指數轉跌 0.05%，英國富時 100 指數漲 0.1%，法國 CAC40 指數漲 0.5%，歐洲斯托克 50 指數漲 0.3%。

針對銀行業的潛在動盪，央行強調，歐元區銀行業具有韌性，擁有強大的資本和流動性。 無論如何，歐洲央行的政策工具齊備，可以在需要時為歐元區金融體系提供流動性支持，並保持貨幣政策的平穩傳導。

不過在聲明中，歐洲央行刪除了表明未來利率路徑的措辭。 在對金融穩定的擔憂加劇的情況下，這打破了最近會議的慣例。

在 2 月份的會議之後，歐洲央行幾乎承諾本月將存款利率提高 50 個基點至 3%，並表示隨後將「評估貨幣政策的後續路徑」。

歐洲央行預計，2023 年 CPI 增速為 5.3%，2024 年為 2.9%，均略低於此前預計的 6.3% 及 3.4%。

市場認為歐洲央行現在將減少行動。他們將對升息周期峰值的押注，從一周前的 4.2% 降至 3.2%。