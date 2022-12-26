中國銀保監會重磅發聲 四大交易所同步釋大利多

中國銀保監會上周五（23 日）提出七大措施，宣示要繼續發揮金融資金在住宅、汽車等大宗消費領域的支撐作用，上交所、深交所等四大交易所也同步釋出利多，以降低市場成本。

銀保監會提出的七大措施，包括為恢復與擴大消費營造良好金融環境、著力保障重點領域信貸資金需求、全力支持房市平穩發展、持續強化民營小微企業金融服務、有序改善保險資金運用、引導銀行理財業務健康運行、強化金融消費者合法權益保護。

上交所上周五發布公告，表示為支持實體經濟發展，持續降低市場成本，經研究，決定減免相關交易和服務費用，包括免收滬市存量及增量上市公司明年上市初費和上市年費、免收明年資產管理計畫份額轉讓經手費。

上交所並說，自 2023 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日，交易單元使用費的收費標準，將由原每個交易單元每年人民幣 4.5 萬元下調至每年 3 萬元，計費期間、減免政策及計算方式保持不變。

深交所表示，免收上市公司 2023 年度上市初費和上市年費、基金 2023 年度上市初費和上市年費、基金 2023 年度交易單元流量費。

上海黃金交易所說，從 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，Au（T+D）、mAu（T+D) 和 Ag（T+D）合約交易手續費率為萬分之一點五，Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06 和 NYAuTN12 合約交易手續費率為萬分之一。

從 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，主板黃金現貨實盤合約 Au99.99、Au99.95、Au100g、Au99.5 交易手續費率為萬分之三，免收白銀 Ag99.99 合約交易手續費。

中國金融期貨交易所也發布通知，表示自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，減半收取股指期貨和國債期貨交割手續費、股指期權行權（履約）手續費。

自去年 8 月以來，中金所已實施減半收取股指期貨和國債期貨交割手續費措施，本次降費措施是中金所實施系列降費措施的延續和深化，市場有望進一步受惠。