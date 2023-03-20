遇標普降評 First Republic Bank股價繼續崩落

在標準普爾全球評級調降其信用評級後，總部位於舊金山、已成區域銀行危機指標的 First Republic Bank (FRC-US) 股價周一 (20 日) 再次下跌。

標準普爾先將其信用評級降至垃圾等級，再於周日 (19 日) 將其信用評級從 BB+ 下調至 B+。標準普爾表示，信用觀察評級仍為負面。

該股在周一盤前交易下跌 15%，加上矽谷銀行的倒閉導致投資人重新評估其他擁有大量未投保存款的銀行，本月跌幅已超過 80%。

雖然 First Republic 下跌，但 SPDR S&P Regional Banking ETF 小幅上漲，在周一盤前交易上漲 0.2%。

一些主要銀行上周四 (9 日) 同意向 First Republic 注資 300 億美元，以提振人們對地區銀行的信心。但該銀行暫停配發股利，並表示截至 3 月 15 日現金部位只有約 340 億美元，這還不包括新增加的存款。

標準普爾在周日的報告中表示，「來自美國 11 家銀行的存款注入、該公司披露從 Fed 借款 200 億至 1090 億美元以及從聯邦住房貸款銀行 (FHLB) 借款增加 100 億美元，以及暫停配發普通股股利，都讓我們認為該銀行可能在過去一周面臨大量存款外流的高流動性壓力。」

在瑞士監管機構的推動下，瑞銀 (UBS) 周末收購了瑞士信貸，以阻止銀行業危機在全球蔓延。瑞士信貸高管指出，美國地區性銀行危機造成相當程度的不穩定性，迫使本已搖搖欲墜的機構與其競爭對手合併。