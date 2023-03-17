分析師稱PC、智慧手機晶片景氣已觸底 這三檔晶片股獲升評

一位華爾街分析師周四 (16 日) 結束他對英特爾 (INTC-US) 的看空押注，認為個人電腦 (PC)、智慧手機晶片產業最糟情況已過，並調升高通 (QCOM-US) 和思佳訊 (SWKS-US) 股票評等。

Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 將英特爾的股票評等，從先前的「負向」(negative) 調升至「中立」(neutral)，並表示對這家陷入四面楚歌的晶片商來說，情況正朝著正確方向發展。

該公司在 2021 年 4 月時稱，在估值乘數飆升以及晶片交期創新高的推動下，半導體周期已經見頂。但 Rolland 現在認為，對智慧手機、PC 和消費端市場的半導體周期來說，最糟情況已經過去，工業和車用市場則還要再緩緩。

Rolland 預估庫存水平很快就能恢復正常，PC 和智慧手機市場需求也將回溫，並看好英特爾從第三季開始迎接 PC 市場的庫存回補。

Rolland 還將高通和思佳訊的股票評等從「中立」(neutral) 上調至「正向」(positive)，認為兩者均有望受惠於中國重新開放。

英特爾周四 (16 日) 收漲 6.2%，報每股 30.18 美元，高通漲 4.35%，至 120.51 美元，思佳訊則漲 3.6%，報 115.73 美元。