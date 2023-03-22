〈貴金屬盤後〉觀望Fed決議 黃金期貨遭獲利了結 下挫逾2%

黃金期貨周二 (21 日) 重挫逾 2%，創六周來最大跌幅，因銀行業危機緩解，且黃金連兩日大漲，讓投資人選擇先行獲利了結，靜待周三的聯準會 (Fed) 決議。

4 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 41.70 美元或 2.1%，報每盎司 1941.10 美元，為 2 月 3 日以來最大跌幅。黃金期貨周一盤中最高曾漲至 2014.90 美元，創去年 3 月 10 日以來盤中新高。

Kitco Metals 資深分析 Jim Wyckoff 說：「市場今天規避風險的情緒淡了一些... 但主要是因為黃金前一日漲至一年新高，促使短期期貨交易員獲利了結。」

瑞士信貸在政府斡旋下由瑞銀收購，避免更大規模的銀行危機，帶動股票、原油等風險資產上漲，具有安全資產色彩的黃金顯得相對不吸引人。

眾人目光集中在 Fed 周三的決策會議，一些觀察家認為，Fed 可能暫停升息。

Wyckoff 說：「如果 Fed 什麼都沒做，市場將感到意外，而這對金屬市場可能是大利多。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，期貨市場目前預期 Fed 暫停升息的機率為 13.6%，升息 1 碼 (25 個基點) 的機率則為 86.4%。

黃金本身不孳息，代表在升息環境中，持有黃金的機會成本較高，因此不利於價格。

曾任美國鑄幣局主任，目前為黃金白銀交易商 US Money Reserve 資深 IRA 策略師的 Edmond Moy 說，雖然周三升息與否對金價有影響，但大家可能更在意 Fed 對未來的走向的看法。目前看起來，Fed 立即優先事項已經從「設法壓制通膨但不讓經濟衰退」，變成「設法壓制通膨而不引爆全球金融危機」。

The Royal Mint 市場深度分析師 Stuart O’Reilly 說，矽谷銀行 (SVB) 倒閉和瑞士信貸被收購之後，前景充滿高度不確定性，黃金成為增持的資產，目前最大問題在於，黃金多快能達到歷史新高。

由於銀行業風波不斷，最大黃金 ETF 紐約 SPDR 黃金信託近日持續吸引資金流入。

黃金期貨曾在 2020 年 8 月 6 日漲至每盎司 2069.40 美元，創收盤歷史新高，而盤中新高價則是在 2020 年 8 月 7 日出現，為每盎司 2089.20 美元。Moy 看好金價行情，預測今年上看每盎司 2100 美元。

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