長榮航太首度跨足軍工版圖告捷！拿下監偵無人機標案

長榮航太 (2645-TW) 今 (2) 日順利取得經濟部陸用型監偵無人機原型機標案，長榮航太說明，預計 8 月底交出第 1 架原型機，接下來以此去競爭量產機型約 96 架，若能順利爭取到量產標案，最快今 (2023) 年底明年初可開始量產出貨。

長榮航太說明，跨入無人機領域是營運的新里程碑，代表從成立以來的維修、製造領域一路發展至今，進入技術領域，此次成功取得政府無人機的原型機標案，顯示技術已受國家肯定，期許未來成為國內無人機的整合者，將力拚爭取政府的無人機量產。

長榮航太也透露，目前有一些有興趣的國外相關廠商，在接洽合作中，希望可整合國內供應鏈，進一步在國際市場競爭。

長榮航太日前順利完成競價拍賣，競價拍賣張數 14,800 張，最低得標價格 81 元，最高得標價格 105 元，得標加權平均價格每股 82.94 元。

而長榮航太也從今日起至 6 日止辦理公開申購，申購數量 3700 張，每股申購價格為 68 元，預計 3 月 8 日公開抽籤。

長榮航太今年設定維修事業體穩健成長，作為公司營運的穩定基礎，而製造事業則可隨著航空需求快速復甦而成長，由於旗下 Leap 發動機燃燒筒主要出貨 A320 neo、B737 MAX 兩種航空界的主力機型，市占超過 50%，樂觀看今年出貨將大增，其中，B737 MAX 機型產品出貨將倍增至 508 組，A320 neo 也將從去年出貨 320 組成長至 460 組。