〈商品報價〉供應擔憂緩解 小麥期貨下跌1.4%

芝加哥三大農產品周一 (20 日) 漲跌互見。小麥與玉米因黑海穀物出口協議延長，緩解供應擔憂而分別走跌 1.4%、0.2%，黃豆跟隨國際油價上漲而彈升 0.6%。

烏克蘭與俄羅斯在黑海穀物出口協議到期 (3 月 18 日) 前夕同意延長協議，但俄羅斯堅稱僅延長 60 天，因為西方沒有解除俄國的農產品及化肥出口限制，並強調若是無法滿足他們提出條件，不排除完全取消該協議。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 下跌 1.4%，報每英斗 7.0075 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 1.54%，報 7.04 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 下跌 0.2%，報每英 6.33 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.08%，報 24.75 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 彈升 0.6%，報每英斗 14.86 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 小漲 0.07% 至 27.09 美元。

分析師稱，股市反彈，改善了農產品市場的人氣；而國際原油價格上漲，也支撐了黃豆的價格，黃豆油是生質柴油的原料。

此外，中國海關數據顯示，今年前二個月中國從美國進口了 1159 萬噸黃豆，年增 15.4%，因為主要供應國巴西的黃豆收穫延遲，使中國買家從美國採購更多黃豆。同期中國從巴西進口的黃豆量為 224 萬噸，年減 36%。