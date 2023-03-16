〈商品報價〉供應仍存疑慮 小麥期貨連4升站回7美元。

芝加哥三大農產品黃豆、小麥與玉米周三 (15 日) 漲跌互見，由於黑海供應仍存不確定性，使小麥期貨連漲 4 天站回 7 美元大關、玉米同步走升；黃豆則因美國銀行不斷爆雷，市場擔憂經濟前景而下跌。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 續漲 0.9%，報每英斗 7.0275 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 0.57%，報 7.1 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 上漲 0.8%，報每英 6.255 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.12%，報 24.58 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 0.3%，報每英斗 14.8925 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.99% 至 27.347 美元。

分析師認為，黑海穀物出口協議看似推進，但俄羅斯與烏克蘭對於展延時間持有不同意見，俄羅斯希望該協議延長 60 天，烏克蘭則堅持 120 天，不過俄羅斯允許出口走廊在談判期間保持開放。

此外，美國銀行危機擴大，促使許多交易商撤離大宗商品市場，壓抑了整體大盤的漲幅。其中，黃豆期貨跟隨股市與原油下跌，而巴西黃豆大量進入市場，市場供應改善，對美國黃豆構成威脅，也壓抑了黃豆價格。