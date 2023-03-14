〈商品報價〉黑海協議不如預期 小麥續漲0.8%

芝加哥三大農產品期貨周一 (13 日) 漲跌互見，黑海穀物出口協議僅延長 60 天，非市場預期的 120 天，受此消息影響，小麥期貨上漲 0.8%；黃豆與玉米走低。

黑海穀物出口協議將於 18 日到期，市場預期將如去年 11 月繼續延長 120 天，但俄羅斯代表周一表示，只會同意延長協議 60 天。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 上漲 0.8%，報每英斗 6.845 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 0.29%，報 6.95 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 下跌 0.6%，報每英 6.135 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.65%，報 24.42 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 0.3%，報每英斗 15.07 美元，周線下跌 0.8%；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.78% 至 27.64 美元。

交易商說，市場擔心美國矽谷銀行倒閉衝擊整體經濟，原油期貨大幅下挫，對黃豆市場構成利空，農產品市場也還在釐清影響範圍，並對其他銀行倒閉的可能性感到緊張。不過阿根廷黃豆大幅減產，是支撐黃豆價格的主要因素。