〈商品報價〉小麥期貨站回7美元關卡 周線5周來首紅

芝加哥三大農產品上周五 (17 日) 漲跌互見。其中小麥因南美乾旱、黑海穀物出口的不確定性而彈升 1.7%，站回 7 美元關卡，五周以來首見周線收紅；玉米因中國需求強勁而上漲，黃豆則走跌。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 上漲 1.7%，報每英斗 7.105 美元，周線收漲 4.6%，為五周以來首見；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 揚升 0.99%，報 7.15 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 上漲 0.2%，報每英 6.3425 美元，周漲 2.8%，五周以來首紅；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 0.28%，報 24.77 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 1%，報每英斗 14.7650 美元，周跌 2%，連續第五周收黑；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.98% 至 27.072 美元。

消息方面，美國農業部連續四天公布出口商報告對中國銷售大額玉米，累計 210 萬噸。

受到熱浪影響，阿根廷再次下修 2022/23 年度玉米產量預測，調低 150 萬噸至 3600 萬噸，創下七年來最低產量。

中國海關數據顯示，2023 年連二月黃豆進口量年增 16% 至 1617 萬噸，創下歷來的同期新高。分析師指出，2022 年由於壓榨利潤低迷以及國內消費疲軟，中國黃豆進口需求減弱。不過，2023 年有望恢復成長，因為壓榨利潤改善、飼料需求增加，國儲庫存也需要補充。