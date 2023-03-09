〈商品報價〉全球供應充足 小麥跌至18個月新低

芝加哥三大農產品期貨周三 (8 日) 漲跌互見，市場樂觀黑海穀物協議有望延長，使小麥回吐昨日漲幅，重挫 1.5% 至 18 個月新低價，玉米同步收低；黃豆因阿根廷下修產量預估而小幅上漲。

烏克蘭總統與聯合國秘書長周三齊呼籲黑海穀物協議延續，讓烏克蘭得以繼續出口穀物，加上俄羅斯低廉的小麥出口競爭壓力，使小麥再次受技術性賣盤打壓。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 下挫 1.5%，報每英斗 6.875 美元，創 2021 年 9 月以來最低價；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 1.56%，報 6.96 美元。

玉米則受供需數據利空打擊而收低，美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 下跌 1.4%，報每英 6.255 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 1.45%，報 24.755 美元。

美國農業部將出口預估下修至 7500 萬英斗，交易商認為當前沒有理由逆勢做多，因為玉米出口需求低迷，甚至生物燃料的需求也在下降，這些情況未改善之前，玉米市場可能繼續走軟。

黃豆依舊受到阿根廷乾旱的支撐，芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 0.9%，報每英斗 15.155 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.74% 至 28.11 美元。