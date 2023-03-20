星巴克新CEO納拉辛漢就職 比預定日期提前近兩周

星巴克 (SBUX-US) 周一 (20 日) 表示，納拉辛漢 (Laxman Narasimhan) 已正式就職 CEO，比預期提前近 2 周。

他將於周四 (23 日) 主持這家咖啡巨頭的年度股東大會，這是他作為 CEO 的首次公開演講。

在 9 月被任命為新任 CEO 後，納拉辛漢花了幾個月的時間了解星巴克的業務，包括接受咖啡師培訓。正式布達日本應在 4 月 1 日。

在被任命之前，他是 Reckitt 的 CEO，該公司擁有 Lysol、Durex 和 Mucinex 等品牌。 他之前還曾在百事可樂 (PEP-US) 和麥肯錫工作。

納拉辛漢是接替舒茲 (Howard Schultz) 的職位；舒茲即將結束他第三任 CEO 職位。

舒茲在給公司領導階層的信中指出，「今天我將星巴克託付給大家；它在我心中的地位僅次於我心愛的家人。」

近一年前，前 CEO 強生 (Kevin Johnson) 宣布退休讓投資人大感意外，舒茲之後回任。

這次，他暫停公司回購計畫數月，反對咖啡師的組織工會計畫，並宣布一項新戰略以跟上公司業務轉型的步伐。

自舒茲去年 4 月 4 日回任之後，星巴克股價上漲近 8%，市值達到 1130 億美元。與此同時，標準普爾 500 指數同期下跌超過 13%。

雖然比預期提前下台，但預計舒茲仍將出席 3 月 29 日在參議院小組會議，就該公司涉嫌破壞工會活動作證。

去年 9 月舒茲表示，他永遠不會想再次擔任星巴克 CEO。股東也一直在向公司施加壓力，以確保這種情況永遠不會發生。股東們周四將對代表工會贊助的退休基金 SOC Investment Group 的一項提案進行投票，該提案要求星巴克董事會至少提前 3 三年開始規畫繼任人選。