〈國產全建材布局〉國宇推ALC板材系統新應用 鎖定飯店、都更商機

除了 ALC 輕質磚，國產 (2504-TW) 旗下國宇也推出 ALC 板片系統與複合牆解決方案，除了因應房建、科技廠房需求，還可擴大搶攻五星級飯店、危老都更商機。

國產表示，國宇建材 ALC 板片系統具備防火、隔音、耐震、輕質等優異性能，可做分間、隔戶、外牆、地板、屋頂板等全結構使用，也可加鋼筋做成堅固的結構材。

國產進一步，現在營建市場面臨缺工危機，且去年全台都更危老核准破 800 案，內政部營建署正研擬修法，預計將「預鑄工法」列入容積獎勵項目，而國產 ALC 板片系統就是以預鑄方式組裝，達到重建品質、節省人力及縮短工時等效益。

以國宇 ALC 雙層板片來說，厚度約 7.5cm，具備 2 小時防火時效，內政部建研所隔音試驗達 53 分貝，而且造價是一般混凝土牆的六成。

另外，國宇建材還攜手集團旗下的惠普矽酸鈣板、國檙工程，推出 ALC 複合牆系統，打造進階客製化的高隔音解決方案，可製作隔間牆與隔戶牆，隔音率高於標準值 Rw55 分貝以上，同時具防火時效 2 小時，搶攻五星級飯店、高科技廠房等輕隔間市場。

目前國宇 ALC 板片系統實績包括桃園青埔國際棒球場外野看台、台中清泉崗機場地板、台中世界花卉博覽會發現館外牆與屋頂、新光三越高雄左營店地下室複壁、林口禾聯家電廠房等。