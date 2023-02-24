國產去年純益年增45% EPS 3.51元 擬配息2元同創高

國產去年純益年增45%EPS 3.51元 擬配息2元同步創高。(圖：國產提供)
國產去年純益年增45%EPS 3.51元 擬配息2元同步創高。(圖：國產提供)

混凝土大產國產 (2504-TW) 今 (24) 日公告去年財報，稅後純益 41.32 億元，年增 45%，每股純益 3.51 元，創歷年新高，擬配息 2 元，同樣是歷史最佳。以國產今日收盤價 27.7 元估算，現金殖利率達 7.2%。

國產也同步公告，擬處分常熟混凝土廠，成交總金額不低於人民幣 1.8 億元 (約新台幣 7.9 億元)，同時在新台幣 7 億元額度內購置土地，增加產能因應營運需求及未來業務發展。

此外，國產董事會也通過高層人事異動，董事長徐秀蘭免兼總經理，將由營運總處總經理吳志仁接掌總座。

營運績效方面，國產去年第四季營收 57.7 億元，季增 6.8%、年減 3%；毛利率 20.8%，季增 0.1 個百分點、年增 1 個百分點；營益率 16.6%、季增 0.1 個百分點、年增 0.7 個百分點；稅後純益 6.75 億元，季增 0.9%、年減 14.1%，每股純益 0.57 元。

全年來看，國產去年營收 212.78 億元，年減 2.4%；毛利率 20.2%，年增 1.4 個百分點；營益率 15.7%，年增 0.9 個百分點，營業利益 33.49 億元，年增 3.2%。

國產雖然在 2021 年 5 月處分處分中國昆山水泥廠，導致營收比較基期墊高，但在擇優出貨下，雙率雙升，加上業外有處分高雄資產的挹注下，推升獲利向上。

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