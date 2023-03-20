安平再生水廠正式通水 日供1萬噸穩定台南市高科技產業用水

欣陸投控 (3703-TW) 旗下欣達環工負責的台南市安平再生水廠新建統包工程案，於今 (20) 日舉行再生水廠第一期通水啟用典禮。本次通水啟用後，每日可供應 1 萬噸再生水予南科園區，除穩定台南高科技產業水源促進產業發展，也降低民生用水資源不足之風險。

欣達環工執行長周黎明表示，台南市安平再生水廠新建案目前達成第一期通水目標，全期則預定於 2024 年完工，產水規模屆時將擴大至每日 3.75 萬噸再生水，供產業調配使用。

周黎明進一步指出，由於極端氣候造成各地水資源的缺乏和不穩定，再生水計畫已經成為各縣市政府調配各地產業及民生用水的良方，而欣達環工在再生水處理的豐富經驗，可為各地方政府計畫推動的最佳助力。

台南市安平再生水廠新建計畫內容包含興建安平再生水廠、環境教育中心、輸水管線及高階處理設施等。再生水廠之處理流程採 2 階段 RO 處理，確保水質符合高科技產業先進製程用水標準，並設有能源回收裝置，以符合永續發展及推動節能減碳；地面建築物則融合周邊紅樹林保育地景，實現水源永續概念。此外，環境教育中心亦規劃部份區域，作為民眾駐足休憩的新據點。

欣達環工為欣陸投控旗下環境工程及水資源處理事業，現有 8 個水務相關專案在手，其中 4 個為再生水相關。除本案外，也包含「高雄鳳山溪再生水 BTO 計畫」、「高雄臨海污水廠暨再生水廠 BTO 計畫」以及「高雄橋頭再生水廠 BTO 計畫」等。