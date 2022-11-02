〈欣陸投控展望〉不動產開發事業獲利增 環工事業也獲新案入袋

欣陸投控 (3703-TW) 今 (2) 日由執行長張方欣主持召開法說會，他指出，前三季獲利約 7 成來自大陸建設不動產開發挹注，另外，環工事業也拿下高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案，汙水處理噸數將倍增，也將新增一座新的再生水廠。

欣陸投控旗下大陸建設獲利主要來自手中成屋、預售屋及可處分商業不動產存量，目前大陸建設國內外成屋可售總金額約 110 億元，包括台北市「琢白」、台中市「宝格」、「丽格」及美國舊金山「尚芮公寓」。

大陸建設規劃預售屋部分，已完銷個案包括：新北市「鐫画」總銷 28.4 億元，今年第四季可望小部分交屋認列，多數將在明年入帳；台北市「鐫月」總銷 23.9 億元，預計 2023 年認列；台北市「鐫豊」總銷 22.3 億元，由於都更作業時程關係，預計遞延至 2024 年認列；高雄市「和陸寓邸」35.1 億元，此建案規劃為住宅及飯店，預計 2023 年認列。

大陸建設目前正續銷售中，並預計在 2025 年認列個案，包括台北市「鐫萃」、台北市「耑序」及台中市「豐蒔」，總銷金額 46.2 億元、45 億及 47. 億元。

大陸建設預計 2026 年以後認列的建案則包括，台北市大安區通化段、信義區雅祥段；新北市板橋區江子翠段、板橋區新雅段；台中市北屯區大貴段、北屯區洲際段以及高雄市前金區後金段。

環工事業部分，欣達環工 10 月取得「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」，此案件為 18 年特許期限，欣達將擴建該污水場，從單日 2 萬噸處理擴增至 5 萬噸，並新增一座單日 3 萬噸再生水場，此一再生水廠將取得 15 年營運特許。

欣陸環工事業部門也在 8 月取得台南市城西焚化爐最優申請人資格，目前正處理合約階段，預計在今年年底前完成正式簽約。