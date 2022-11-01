欣陸投控前三季稅後純益年增1.66倍 EPS 3.21元

欣陸投控 (3703-TW) 今 (1) 日公告財報，第三季稅後純益 4.65 億元，季減 50.54%，年增 1.47 倍，每股純益 0.57 元，前三季稅後純益 26.45 億元，創同期新高，年增 1.66 倍，每股純益 3.21 元。

欣陸投控第三季營收 62.13 億元，毛利率 13.28%，季減 4.35 個百分點，年增 1.97 個百分點，單季稅後純益 4.65 億元，季減 50.54%，年增 1.47 倍，每股純益 0.57 元。

欣陸投控前三季營收 244.77 億元，毛利率 16.94%，年增 3.33 個百分點，稅後純益為 26.45 億元，創同期新高，年增 1.66 倍，每股純益 3.21 元。

欣陸投控指出，前三季營收較去年同期成長 41.5%，主要受惠三大事業體合併營收較去年同期成長。不動產開發事業 (大陸建設) 在「琢豐」交屋帶動下，成長最突出；環境工程及水資源處理事業 (欣達環工) 因安平再生水廠以及銅鑼科學園區污水處理廠之相關水務工程而顯著成長；營建工程事業 (大陸工程) 成長則主要來自民間建築工程專案貢獻。

欣陸投控維持健康業務存量，至 2022 年第三季底，營建工程事業的工程存量 760 億元，相當於該事業體 2021 年合併營收的 4.5 倍；不動產開發事業的營收存量為 145 億元，相當於該事業體 2021 年合併營收的 1.8 倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為 361 億元，相當於該事業體 2021 年合併營收的 10.2 倍。